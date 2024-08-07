وزير الخارجية المصري يجري اتصالا مع القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني ضمن جهود احتواء التصعيد في المنطقة وتشجيع كافة الأطراف على ضبط النفس تجنباً لتوسيع رقعة الصراع (سكاي نيوز عربية)

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