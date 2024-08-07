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معاريف عن تحقيقات للجيش الإسرائيلي: الخلل في نظام القبة الحديدية تسبب بإصابة 13 شخصا في نهاريا أمس (الجزيرة)

Lebanon 24
07-08-2024 | 06:07
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