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إذاعة الجيش الإسرائيلي عن رئيس بلدية حيفا: قرار إخلاء عدد كبير من بلدات الشمال في بداية الحرب خطأ تاريخي (الجزيرة)

Lebanon 24
07-08-2024 | 06:07
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