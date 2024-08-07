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نتنياهو: نسير قدما نحو النصر ومستعدون للدفاع والهجوم على حد سواء (الجزيرة)

Lebanon 24
07-08-2024 | 07:28
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