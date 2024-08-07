وزير البيئة ناصر ياسين من السرايا: عرضنا مع دولة الرئيس نتائج الاجتماع الموسّع لـ"لجنة ادارة الأزمات والكوارث" الذي انعقد في السرايا اليوم لعرض الجهوزية وتعزيزها في حال توسع الاعتداءات الاسرائيلية

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