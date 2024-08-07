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ياسين: الموضوع الثالث يتعلق بملف الغذاء وتم التأكيد من قبل مستوردي الأغذية بالسوبرماركت بان المواد الغذائية مؤمنة وان الوضع الحالي طبيعي من ناحية الكميات الموجودة وخطوط التوريد وليس هناك اشكالية حول هذا الموضوع بتاتاً

Lebanon 24
07-08-2024 | 08:27
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