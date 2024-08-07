Advertisement

أخبار عاجلة

ياسين: ناقشنا كيفية إيصال المواد الغذائية إذا حصل توسع للاعتداءات وتعزيز جهوزية كل الهيئات التي تعنى بموضوع الغذاء خاصة لتوصيل المواد الغذائية الى جميع المواطنين في لبنان

Lebanon 24
07-08-2024 | 08:28
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ياسين: الموضوع الثالث يتعلق بملف الغذاء وتم التأكيد من قبل مستوردي الأغذية بالسوبرماركت بان المواد الغذائية مؤمنة وان الوضع الحالي طبيعي من ناحية الكميات الموجودة وخطوط التوريد وليس هناك اشكالية حول هذا الموضوع بتاتاً
lebanon 24
07/08/2024 17:54:56 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير البيئة ناصر ياسين من السرايا: عرضنا مع دولة الرئيس نتائج الاجتماع الموسّع لـ"لجنة ادارة الأزمات والكوارث" الذي انعقد في السرايا اليوم لعرض الجهوزية وتعزيزها في حال توسع الاعتداءات الاسرائيلية
lebanon 24
07/08/2024 17:54:56 Lebanon 24 Lebanon 24
"ما من داعٍ للهلع"... سلام: كميات المواد الغذائية كافية
lebanon 24
07/08/2024 17:54:56 Lebanon 24 Lebanon 24
عن الأسعار والمواد الغذائية.. كلامٌ مهم من وزير الإقتصاد
lebanon 24
07/08/2024 17:54:56 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
10:51 | 2024-08-07
10:47 | 2024-08-07
10:36 | 2024-08-07
10:33 | 2024-08-07
10:23 | 2024-08-07
10:22 | 2024-08-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24