ياسين: ناقشنا كيفية إيصال المواد الغذائية إذا حصل توسع للاعتداءات وتعزيز جهوزية كل الهيئات التي تعنى بموضوع الغذاء خاصة لتوصيل المواد الغذائية الى جميع المواطنين في لبنان

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