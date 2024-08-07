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وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية من السرايا: وضعنا دولة الرئيس ميقاتي في واقع الحال بالنسبة لمطار رفيق الحريري الدولي كذلك بالنسبة إلى المرافق البحرية والبنية التحتية في لبنان

Lebanon 24
07-08-2024 | 08:30
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