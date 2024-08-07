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وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية من السرايا: وضعنا دولة الرئيس ميقاتي في واقع الحال بالنسبة لمطار رفيق الحريري الدولي كذلك بالنسبة إلى المرافق البحرية والبنية التحتية في لبنان
Lebanon 24
07-08-2024
|
08:30
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حمية: اطلعنا دولة الرئيس ميقاتي على خطط الوزارة بالنسبة إلى الجهوزية في حال حصول أي طارئ في موضوع البنية التحتية والمطار والمرافىء البحرية كما عرضنا المواضيع الادارية والمالية وكيفية تذليل العقبات في ظل الوضع القائم
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