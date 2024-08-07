حمية: اطلعنا دولة الرئيس ميقاتي على خطط الوزارة بالنسبة إلى الجهوزية في حال حصول أي طارئ في موضوع البنية التحتية والمطار والمرافىء البحرية كما عرضنا المواضيع الادارية والمالية وكيفية تذليل العقبات في ظل الوضع القائم

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