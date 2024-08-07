Advertisement

أخبار عاجلة

يديعوت أحرونوت عن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت: يبدو أن نصر الله يجر لبنان لدفع ثمن كبير (الجزيرة)

Lebanon 24
07-08-2024 | 08:51
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"يديعوت أحرونوت" عن مسؤول سياسي كبير: إذا واصل "حزب الله" مهاجمتنا فإن جنوب لبنان سيبدو مثل غزة ولا حصانة لبيروت
lebanon 24
07/08/2024 17:55:48 Lebanon 24 Lebanon 24
يديعوت أحرونوت: قائد المنطقة الوسطى في الجيش الأميركي يبدأ محادثات في إسرائيل مع وزير الدفاع وقائد الأركان (الجزيرة)
lebanon 24
07/08/2024 17:55:48 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع الإسرائيلي غالانت: اغتيال الضيف خطوة كبيرة على طريق القضاء على حماس كمنظمة عسكرية وحكومية وتحقيق أهداف الحرب
lebanon 24
07/08/2024 17:55:48 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: تصفية مسؤول كبير في نظام الدفاع الجوي التابع لحزب الله في منطقة البقاع في لبنان
lebanon 24
07/08/2024 17:55:48 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
10:54 | 2024-08-07
10:51 | 2024-08-07
10:47 | 2024-08-07
10:36 | 2024-08-07
10:33 | 2024-08-07
10:23 | 2024-08-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24