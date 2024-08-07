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الرئيس الإيراني: طهران تحتفظ بحقها في الرد المناسب على الجرائم الإسرائيلية (الجزيرة)
Lebanon 24
07-08-2024
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09:07
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