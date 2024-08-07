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بلومبرغ عن رئيس قبرص: تلقينا طلبات من أكثر من 10 دول للمساعدة بإجلاء مواطنيها من لبنان في حالة تصاعد الصراع (الجزيرة)

Lebanon 24
07-08-2024 | 09:21
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