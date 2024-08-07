الرئيس الإيراني في اتصال مع ماكرون: إذا كانت واشنطن والدول الغربية تسعى لمنع الحرب فعليها إجبار إسرائيل على وقف الإبادة الجماعية في غزة وقبول وقف إطلاق النار (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24