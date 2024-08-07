رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي السابق وليد جنبلاط والنائب تيمور جنبلاط يقدمان التعازي بهنية على رأس وفد من كتلة اللقاء الديمقراطي في جامع محمد الأمين وسط بيروت

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