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وزير الخارجية المصرية يُحذّر خلال اتصال هاتفي مع نظيره البريطاني من خطورة استمرار الحرب في غزة وما تؤدي إليه من توتر وتصعيد فى المنطقة بما في ذلك لبنان وأمن الملاحة في البحر الأحمر

Lebanon 24
07-08-2024 | 10:22
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