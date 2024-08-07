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ماكرون: دعوت الرئيس الإيراني إلى بذل كل ما في وسعه لتجنب "تصعيد عسكري جديد" لن يكون في مصلحة أي طرف (الميادين)

Lebanon 24
07-08-2024 | 11:46
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