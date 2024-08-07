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مكتب نتنياهو: قدمنا عرضا واضحا وأرسلنا الوفد المفاوض إلى القاهرة يوم السبت الماضي ولم يصل رد من حماس حتى اللحظة (الجزيرة)

Lebanon 24
07-08-2024 | 12:08
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