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قائد الجيش الإيراني: انتخاب السنوار رئيسا للمكتب السياسي لحماس يظهر إصرار جبهة المقاومة على مواصلة مسيرة الشهيد هنية (التلفزيون العربي)

Lebanon 24
07-08-2024 | 13:57
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