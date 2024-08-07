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وزارة الطيران المدني المصري: إيران أصدرت تحذيرات لكل شركات الطيران المدني العابرة فوق مجالها الجوي بشأن إجراء تدريبات عسكرية يومي 7 و8 آب (سكاي نيوز)

Lebanon 24
07-08-2024 | 14:32
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