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البيت الأبيض: ندعم تحقيقا يجريه الجيش الإسرائيلي في الانتهاكات التي يرتكبها جنوده بحق المعتقلين الفلسطينيين (الجزيرة)

Lebanon 24
07-08-2024 | 15:31
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