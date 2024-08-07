Advertisement

أخبار عاجلة

المرصد السوري: مقتل 4 من الفصائل الموالية لتركيا بانفجار شاحنة مفخخة قرب حاجز للشرطة العسكرية بمدينة أعزاز

Lebanon 24
07-08-2024 | 18:44
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المرصد السوري: مقتل 3 مقاتلين موالين لإيران في غارة جوية لم تتضح هوية الجهة التي شنّتها ليلاً على شرق سوريا قرب الحدود مع العراق (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
08/08/2024 04:55:25 Lebanon 24 Lebanon 24
الفصائل العراقية المسلحة تعترف بمقتل أحد عناصرها في القصف على الحدود السورية العراقية
lebanon 24
08/08/2024 04:55:25 Lebanon 24 Lebanon 24
مقتل 9 أشخاص في انفجار سيارة بمدينة إعزاز شمالي سوريا
lebanon 24
08/08/2024 04:55:25 Lebanon 24 Lebanon 24
الشرطة البريطانية: مقتل طفلين وإصابة 11 آخرين في حادث طعن بمدينة ساوثبورت شمال غربي إنجلترا (الميادين)
lebanon 24
08/08/2024 04:55:25 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:06 | 2024-08-07
19:03 | 2024-08-07
19:01 | 2024-08-07
18:48 | 2024-08-07
18:47 | 2024-08-07
18:19 | 2024-08-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24