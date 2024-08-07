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"سي.إن.إن" عن مصدر مطلع: ليس من الواضح إذا كان حزب الله وإيران ينسقان بشأن هجوم محتمل في الوقت الحالي

Lebanon 24
07-08-2024 | 18:48
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