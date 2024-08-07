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"إسرائيل هيوم": التقديرات أنّ الوقت ليس مثالياً لحرب شاملة وسط خسائر الجيش الاسرائيلي في غزة وحالة التسلح غير المثالية واستعدادات حزب الله

Lebanon 24
07-08-2024 | 23:36
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