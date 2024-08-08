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احصاءات غرفة التحكم: قتيل و4 جرحى في 5 حوادث سير خلال 24 ساعة
Lebanon 24
08-08-2024
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احصاءات غرفة التحكم للحوادث التي تم التحقيق فيها خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية: ٤ حوادث قتيل و ٣ جرحى
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