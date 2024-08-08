Advertisement

أخبار عاجلة

يديعوت أحرونوت: رد إيران قد يتمثل بهجوم بمئات الصواريخ والمسيرات باتجاه إسرائيل

Lebanon 24
08-08-2024 | 02:40
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"يديعوت أحرونوت": الدبلوماسيون الكنديون وعائلاتهم سيغادرون إسرائيل ظهر الأربعاء إلى الأردن بسبب تدهور الوضع الأمني وترقب هجوم إيراني
lebanon 24
08/08/2024 10:04:51 Lebanon 24 Lebanon 24
يديعوت أحرونوت: إصابة 5 إسرائيليين بهجوم مسيّرة لحزب الله على الجليل الغربي (الشرق)
lebanon 24
08/08/2024 10:04:51 Lebanon 24 Lebanon 24
"يديعوت أحرونوت": إسرائيل ستوجه ضربة وقائية إذا تأكدت بنسبة 100% من هجوم إيراني وشيك
lebanon 24
08/08/2024 10:04:51 Lebanon 24 Lebanon 24
يديعوت أحرونوت عن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت: يبدو أن نصر الله يجر لبنان لدفع ثمن كبير (الجزيرة)
lebanon 24
08/08/2024 10:04:51 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
02:46 | 2024-08-08
01:58 | 2024-08-08
01:48 | 2024-08-08
01:18 | 2024-08-08
01:17 | 2024-08-08
00:59 | 2024-08-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24