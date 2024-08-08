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أخبار عاجلة
إذاعة الجيش الإسرائيلي: التقييم الأخير في إسرائيل أن حزب الله سيحاول ضرب أهداف عسكرية
Lebanon 24
08-08-2024
|
02:46
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