رئيس بلدية حيفا يطلب من سكان المدينة تخزين مياه وطعام لأسبوع على الأقل في الملاجئ والأماكن المحصنة تحسبا من سقوط آلاف الصواريخ على المدينة من حزب الله (سكاي نيوز عربية)

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