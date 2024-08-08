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رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق أولمرت: التوصل إلى صفقة سيمهد الطريق إلى تسوية تجنبنا حربا شاملة في الشمال (الجزيرة)

Lebanon 24
08-08-2024 | 05:39
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