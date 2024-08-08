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الأمم المتحدة: تضرر أكثر من 73,183 شخصا من الفيضانات في 11 ولاية سودانية (الشرق)

Lebanon 24
08-08-2024 | 06:07
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