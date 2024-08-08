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رئيس الوزراء البريطاني يلتقي رجال دين وقادة الجاليات عقب أعمال عنف قام بها يمينيون متطرفون ضد مسلمين ولاجئين (الجزيرة)

Lebanon 24
08-08-2024 | 06:58
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