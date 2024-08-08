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الجيش الإسرائيلي يدعو سكان مناطق شرقي خان يونس إلى الخروج من تلك المناطق (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
08-08-2024 | 07:10
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