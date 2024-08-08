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القائم بأعمال الخارجية الإيراني: ردّ طهران على اغتيال هنية سيكون "مكلفاً" لإسرائيل ولكن في صالح "أمن المنطقة" (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
08-08-2024 | 07:25
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