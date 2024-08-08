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الخارجية الفلسطينية تدين تقييد إسرائيل عمل الدبلوماسيين النرويجيين العاملين على أراضيها (سكاي نيوز عربية)
Lebanon 24
08-08-2024
|
07:53
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