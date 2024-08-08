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ريا نوفوستي عن السلطات الموالية لروسيا في مدينة كاخوفكا: رصدنا لأول مرة مقاتلات إف-16 في سماء خيرسون جنوبي أوكرانيا (الجزيرة)

Lebanon 24
08-08-2024 | 08:19
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