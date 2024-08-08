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الخارجية النرويجية: استدعينا ممثل سفارة إسرائيل في أوسلو للاحتجاج على قرار رفع الصفة الدبلوماسية عن موظفينا (الجزيرة)

Lebanon 24
08-08-2024 | 08:46
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