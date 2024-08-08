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الجيش الإسرائيلي يقر بقصف مواقع في محيط مدرستين في غزة ويقول إنه استهدف "مراكز قيادة لحماس" (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
08-08-2024 | 09:17
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