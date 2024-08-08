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عبد الملك الحوثي: عمليات حزب الله بالقصف والاستهداف والاختراق بالمسيّرات لها تأثيراتها الكبيرة جداً على العدو الإسرائيلي

Lebanon 24
08-08-2024 | 09:35
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