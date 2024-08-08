Advertisement

أخبار عاجلة

الرئاسة التركية: لقاء الرئيس أردوغان وأمير قطر بحث العلاقات بين البلدين والحرب الإسرائيلية على قطاع غزة (الجزيرة)

Lebanon 24
08-08-2024 | 10:03
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الرئاسة المصرية: الرئيس السيسي والعاهل الأردني حذرا من التداعيات الخطيرة لاستمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة
lebanon 24
08/08/2024 18:19:46 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الإيراني: طهران تحتفظ بحقها في الرد المناسب على الجرائم الإسرائيلية (الجزيرة)
lebanon 24
08/08/2024 18:19:46 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: رصد إطلاق 15صاروخا من قطاع غزة باتجاه مستوطنات شرق خانيوس (الجزيرة)
lebanon 24
08/08/2024 18:19:46 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئاسة التركية: أردوغان أبلغ بايدن بأن إسرائيل تسعى لتوسيع نطاق حرب غزة
lebanon 24
08/08/2024 18:19:46 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
10:47 | 2024-08-08
10:43 | 2024-08-08
10:42 | 2024-08-08
10:40 | 2024-08-08
10:27 | 2024-08-08
10:25 | 2024-08-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24