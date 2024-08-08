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مستشار هاريس: لطالما كانت نائبة الرئيس واضحة بأنها ستضمن دائما أن تكون إسرائيل قادرة على الدفاع عن نفسها ضد إيران ووكلائها (الشرق)

Lebanon 24
08-08-2024 | 10:05
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