"حزب الله": استهدفنا التجهيزات ‏التجسسية في موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وأصبناها ‏إصابة مباشرة مما أدى الى تدميرها

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