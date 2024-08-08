Advertisement

أخبار عاجلة

"لبنان 24": إستهداف ثكنة برانيت الإسرائيلية بصاروخ "بركان"

Lebanon 24
08-08-2024 | 10:42
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"لبنان24": إستهداف مستوطنة المطلة الإسرائيلية بصاروخ مُوجّه تم إطلاقه من لبنان
lebanon 24
09/08/2024 02:51:49 Lebanon 24 Lebanon 24
"الخارجية" تقدّمت بشكوى طالبت بموجبها مجلس الأمن إدانة الاعتداءات الإسرائيلية السيبرانية على لبنان
lebanon 24
09/08/2024 02:51:49 Lebanon 24 Lebanon 24
"حزب الله": استهدفنا انتشاراً لجنود العدوّ الإسرائيلي في محيط ثكنة ‏راميم بصاروخ "بركان" وأصابناه إصابة مباشرة واندلعت النيران في المكان
lebanon 24
09/08/2024 02:51:49 Lebanon 24 Lebanon 24
لبنان24": استهداف موقع رويسات العلم الإسرائيلي بصاروخ بركان
lebanon 24
09/08/2024 02:51:49 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:54 | 2024-08-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:34 | 2024-08-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:41 | 2024-08-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:53 | 2024-08-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:42 | 2024-08-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:50 | 2024-08-08
19:49 | 2024-08-08
19:29 | 2024-08-08
18:50 | 2024-08-08
18:38 | 2024-08-08
18:31 | 2024-08-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24