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مصادر لصحيفة "ذا ناشيونال": بالنسبة ليحيى السنوار فإن إطلاق سراح السجناء الفلسطينيين على رأس أولوياته

Lebanon 24
08-08-2024 | 12:34
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