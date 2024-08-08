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مستشار الرئيس الفلسطيني لسكاي نيوز عربية: نأمل تعزيز الحوار الفلسطيني بعد اختيار السنوار

Lebanon 24
08-08-2024 | 14:41
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