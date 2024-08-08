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ترامب: هاريس لا تحترم الشعب اليهودي وأي يهودي يصوت لصالحها عليه الخضوع لفحص لقواه العقلية
Lebanon 24
08-08-2024
|
15:09
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