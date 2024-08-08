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واشنطن بوست عن مستشار للرئيس الأوكراني: كييف لم تتعرض بعد لانتقادات واشنطن بسبب الهجوم عبر الحدود

Lebanon 24
08-08-2024 | 15:10
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