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وسائل إعلام إسرائيلية: إصابة عدد من الجنود نتيجة انقلاب آلية هامر عسكرية في كريات شمونة

Lebanon 24
08-08-2024 | 15:27
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