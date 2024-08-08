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"سي إن إن" عن مسؤول أميركي وآخر غربي استخباري: المخاوف بشأن تحرك من قبل حزب الله أكبر منها من إيران

Lebanon 24
08-08-2024 | 16:28
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