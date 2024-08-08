Advertisement

أخبار عاجلة

كاراكاس تعرب عن تضامنها مع الرئيس الكولومبي بعدما علمت أنه تعرض لمحاولة اغتيال

Lebanon 24
08-08-2024 | 17:38
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الرئيس الصيني يعرب عن "تعاطفه" مع ترامب بعد تعرضه لمحاولة اغتيال
lebanon 24
09/08/2024 06:21:27 Lebanon 24 Lebanon 24
الكاتدرائية الرئيسية قرب بلدة سودجا في مقاطعة كورسك تعرضت للاحتراق والتحطيم جراء استهدافها من قبل القوات الأوكرانية (سبوتنيك)
lebanon 24
09/08/2024 06:21:27 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الإيراني: اغتيال هنية وهو ضيف طهران انتهاك للقانون الدولي
lebanon 24
09/08/2024 06:21:27 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان لوزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي: اغتيال الشهيد القائد إسماعيل هنية كضيف لدى طهران انتهاك للقانون الدولي ونأمل من العالم إدانته
lebanon 24
09/08/2024 06:21:27 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:54 | 2024-08-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:34 | 2024-08-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:41 | 2024-08-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:53 | 2024-08-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:42 | 2024-08-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
23:12 | 2024-08-08
20:16 | 2024-08-08
19:50 | 2024-08-08
19:49 | 2024-08-08
19:29 | 2024-08-08
18:50 | 2024-08-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24