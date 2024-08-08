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مسؤول إسرائيلي لـ"أكسيوس": تل أبيب ستذهب لأي مكان وستتعاون بشأن أي مبادرة تؤدي لصفقة غزة

Lebanon 24
08-08-2024 | 18:06
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