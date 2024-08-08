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سلطات سيفاستوبول: إعلان حالة الطوارئ الجوية وإسقاط صاروخ أوكراني مضاد للسفن

Lebanon 24
08-08-2024 | 19:29
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